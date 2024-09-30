مدير شئون الممثلين يتراجع عن خبر وفاة صباح محمود

حذف إبراهيم عمران، مدير شئون الممثلين، خبر وفاة الفنانة الكومبارس صباح محمود من على صفحته الشخصية، مؤكداً أنها مازلت على قيد الحياة.

وكتب إبراهيم عمران، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “صباح محمود شحاتة بخير والخبر طلع اشاعه هي بصحه جيده ربنا يحفظها ويديها الصحه وطولت العمر” .



وكان مدير شئون الممثلين إبراهيم عمران، أعلن عن وفاة الفنانة الكومبارس صباح محمود، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وفاة الفنانة صباح محمود

وكتب إبراهيم عمران، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وفاه الزميله الفنانه صباح محمود شحاته أخت نورا وياسمين من أعز الناس إلى قلبي وعشرة السنين الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين.