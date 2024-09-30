عاجل.. وفاة أشهر كومبارس فى السينما المصرية

أعلن مدير شئون الممثلين إبراهيم عمران، عن وفاة الفنانة الكومبارس صباح محمود، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وفاة الفنانة صباح محمود

وكتب إبراهيم عمران، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وفاه الزميله الفنانه صباح محمود شحاته أخت نورا وياسمين من أعز الناس إلى قلبي وعشرة السنين الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين".

وشاركت صباح محمود في عدد كبير من الأعمال الفنية منذ بدايتها ومن بين هذه الأعمال" مستر كارتيه ويوم حار جدا وحسن اللول وعنبر الألوان ومسلسل العمة نور وغيرها من الأعمال التي تركت فيها بصمة رغم صغر المساحات والأدوار التي تحصل عليها.