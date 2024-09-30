رمضان عبدالمعز منتقدا شراء الموبايلات كل سنة: الاعتدال خير الأعمال (فيديو)

شدد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على أهمية مبدأ الاعتدال في حياة المسلم، معقبا :"الاعتدال خير الأعمال".

وقال “عبدالمعز” خلال تصريحاته ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن المؤمن يجب أن يسعى لتقديم أعمال ترضي الله سبحانه وتعالى، متابعا: "الوسطيّة والتوسط في كل شيء، الاعتدال خير الأعمال، لما تيجي تنظر علينا كأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كاتباع النبي محمد في مصروفات، ده شيء طبيعي، اللي بيحصل ده يعني شيء طبيعي أن نغير في الموبايلات، بس أدي حاجة من الحاجات، نغير فيها كل سنة، أصل الموديل الجديد نزل، الآلاف من الجنيهات بنصرف فيها.. ليه؟ وعشان إيه؟ فين الرضا من ربنا سبحانه وتعالى؟".

وأشار إلى أن الإنسان يحتاج إلى تحديد أولوياته في ثلاث فئات: الضرورات، الحاجيات، والتحسينيات، لافتا إلى أن الضروريات تشمل الأكل والشرب، بينما الحاجيات تشمل المسكن والتعليم.

وواصل عبدالمعز: “الاعتدال خير الأعمال، الإنسان عنده ضروريات مثل المأكل والمشرب، وحاجيات ترفع الحرج عن الإنسان مثل المسكن والتأمين الصحي والتعليم، والتحسينيات والحاجات الزينة”.