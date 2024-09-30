وزير خارجية فرنسا: ندعم الجيش اللبناني للحفاظ على الوحدة الوطنية (فيديو)

أكد وزير الخارجية الفرنسي “جان نويل بارو”، أنه :" نحث إسرائيل على الامتناع عن أي اجتياح بري في لبنان وعلى وقف إطلاق النار".



وتابع “نويل بارو” خلال كلمته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أنه ينبغي على القادة في لبنان العمل من أجل استعادة مؤسسات الدولة



وأضاف أنه :"يجب وقف الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية"، مستطردا:" مقترح وقف إطلاق النار السابق بشأن لبنان لا يزال مطروحا".

وأوضح وزير خارجية فرنسا :" ندعم الجيش اللبناني للحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى إسرائيل إبداء جدية أكبر لوقف إطلاق النار"



وأشار إلى أن المقترح الأمريكي الفرنسي يضمن هدنة فورية يعقبها وقف دائم للنار

صحة لبنان: ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة عين الدلب إلى 45 شهيداً





وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، أن حصيلة ضحايا المجزرة في منطقة عين الدلب التي ارتكبها الاحتلال ارتفعت إلى 45 شهيداً وأكثر من 70 جريحاً فيما تتواصل عملية رفع أنقاض المبنى بحثاً عن مفقودين.

وارتكب مجزرة في قصفه مبنىً سكنياً كاملاً يؤوي نازحين لبنانيين في منطقة عين الدلب، أمس الأحد.

ومن جانبه قالت مراسلة الميادين في الجنوب اليوم، باستشهاد جندي في الجيش اللبناني متأثّراً بجروحه من جرّاء استهداف مسيرّة إسرائيلية درّاجة نارية قرب حاجزٍ للجيش في منطقة الوزاني.

وقال الجيش في بيان إنّ الجندي استشهد باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية أثناء مرورها عند حاجز العمرة-الوزاني التابع للجيش.

وأشارت مراسلة الميادين إلى أنّ منطقة الخردلي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف حالياً.

كما لفتت إلى أنّ قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين في مدينة الهرمل البقاعية في الساعات الماضية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بسقوط قذيفة مدفعية بعد ظهر اليوم، قرب خزّان المياه التابع لقرية سردا في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

فيما استهدفت مسيّرة بثلاث غارات مفترق بلدتي الخيام والوزاني، وأطراف بساتين سردا، ما أدّى إلى ارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى.