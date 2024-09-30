وزير خارجية فرنسا: خصصنا خلية طوارئ لإجلاء الفرنسيين من لبنان (فيديو)

أكد وزير الخارجية الفرنسي “جان نويل بارو”، أنهم يعملون على تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني.

وتابع “نويل بارو” خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته فضائية “القاهرة الإخبارية” ، اليوم الإثنين، أنه :"نواصل جهودنا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في لبنان



وأضاف :" سنعمل على إجلاء من يرغب بالرحيل من مواطنينا في لبنان"، مستطردا :"خصصنا خلية طوارئ لإجلاء الفرنسيين من لبنان".

قوات خاصة إسرائيلية تخترق أنفاق حزب الله لجمع معلومات قبل الغزو البري





وفي إطار آخر، دخلت قوات إسرائيلية خاصة مهمتها جمع معلومات استخباراتية، إلى أنفاق تابعة لحزب الله، على الحدود مع لبنان، تمهيدا لعملية برية، حسب صحيفة “وول ستريت جورنال” .

وكشفت الصحيفة، أن هذه القوات الاستخباراتية سوف تستكشف قدرات حزب الله، قبل تنفيذ العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية.

القوات الخاصة الإسرائيلية

وأشارت الصحيفة، إلى أن القوات الخاصة الإسرائيلية نفذت عمليات صغيرة ومحددة في جنوب لبنان، لجمع المعلومات الاستخباراتية واستكشاف آفاق غزو بري أوسع نطاقا قد يحدث في أقرب وقت هذا الأسبوع.

ولفتت إلى أن العمليات التي شملت دخول أنفاق، حدثت مؤخرا وكذلك على مدى الأشهر الماضية، كجزء من الجهود الأوسع التي تبذلها إسرائيل لتقويض قدرات حزب الله على طول الحدود الفاصلة بين إسرائيل ولبنان.

وتتوقع الصحيفة، أن توقيت التوغل المحتمل قد يتغير، نظرا لما تتعرض له إسرائيل من ضغوط شديدة من الولايات المتحدة لعدم شن عملية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي قد ينفذ غارات أكبر في لبنان، بدلاً من الهجوم البري.



