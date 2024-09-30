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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الخارجية الأمريكية: العالم أكثر أمنا بموت حسن نصر الله

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن المنطقة والعالم بات أكثر أمانا بموت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

 

ووصف بلينكن حسن نصر الله بأنه "إرهابي متوحش" بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

 

وأوضح بلينكن أن الدبلوماسية تظل الخيار الأفضل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

 

وأكد أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق حل دبلوماسي في لبنان، وتعهد بأن تعمل الولايات المتحدة بشكل عاجل ضمان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

 

كان مسؤول في البيت الأبيض قد قال، الأحد، إنه تم إطلاع المسؤولين الأميركيين على احتمال قيام إسرائيل بتكثيف عملياتها ضد حزب الله.

 

وأضاف المسؤول أن الخطوات الإسرائيلية ستشمل بما في ذلك احتمال القيام بعملية برية وذلك قبل اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

 

وزارة الدفاع الأميركية

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أكد أن الولايات المتحدة لم تتلق إشعارا مسبقا بشأن ضربة إسرائيل على الضاحية الجنوبية في بيروت.

 

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين نفيهم ما ذكره مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بالعملية قبل تنفيذها.

 

وأضاف المسؤولان أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة قبل الهجوم في بيروت، وقال: "لم تكن الولايات المتحدة متورطة في هذا الهجوم ولم تكن تعلم به مسبقا".

 

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