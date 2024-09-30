حصد النجم المصري عمر مرموش كل الاضواء خلال الجولة الخامسة للدوري الالماني والتي اسدل الستار عليها مساء الاحد بعدما نجح النجم الدولي المصري في تسجيل هدفين قادا فريقه انتراخت فرانكفورت للفوز على منافسه كيل واعتلائه قمة ترتيب هدافي الدوري الالماني للمرة الاولى هذا الموسم .

الجولة الخامسة للدوري الالماني شهدت قمة البطولة حيث استضاف بايرن ميونخ فريق بايرليفركوزن حامل اللقب وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق وهو ما اتاح لبايرن ميونخ الابتعاد في القمة برصيد 13 نقطة بينما احتل باير ليفركوزن المركز الرابع برصيد 10 نقاط .

عمر مرموش والذي كان مرشحا لمغادرة اينتراخت فرانكفورت للانتقال الى احد اندية الدوري الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة نجح في رفع رصيده التهديفي الى ستة اهداف في خمس مباريات وهو انجاز رائع للنجم المصري الذي تفوق على هداف بايرن ميونخ والدوري الالماني في الموسم الماضي هاري كين الذي سجل خمسة اهداف كما قاد مرموش فريق اينتراخت فرانكفورت الى احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الالماني خلف بايرن ميونخ بنقطة وحيدة .

وهذا هو ترتيب هدافي الدوري الالماني بعد نهاية الجولة الخامسة :

1- عمر مرموش ( إينتراخت فرانكفورت ) 6 اهداف

2 - هاري كين ( بايرن ميونخ ) 5 أهداف

3 - أرميدن ديميروفيتش ( شتوتجارت ) 4 اهداف

4 - أندري كرامريتش ( هوفنهايم ) 4 اهداف

5 - شوتو ماشينو ( هولشتاين ) 4 اهداف

5 - دينيز يونداف ( شتوتجارت ) 4 اهداف

6 - فلوريان فيرتز ( بايرليفركوزن ) 4 اهداف