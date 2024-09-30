زي الجاهز.. حضري صوص الرانش بمكونات بسيطة ومذاق شهي

صوص الرانش من أشهر الصلصات التي تُستخدم في تحضير السلطات والساندوتشات، وهو يتميز بنكهته الكريمية والمنعشة التي تضيف لمسة لذيذة لأي طبق، ويمكن استخدام صوص الرانش كغمس للخضار أو كإضافة لذيذة للبرجر والبيتزا، مما يجعله خيارًا مفضلًا للكثيرين، وفيما يلي نقدم لك طريقة بسيطة وسهلة لتحضير صوص الرانش في المنزل بمكونات طبيعية وصحية.

صوص الرانش

طريقة عمل صوص الرانش في المنزل

المكونات:

- 1 كوب من الكريمة الحامضة (Sour Cream)

- 1/2 كوب من المايونيز

- 2 ملعقة كبيرة من الحليب (يمكن ضبط الكمية حسب القوام المرغوب)

- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

- 1 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة

- 1 ملعقة صغيرة من البصل البودرة

- 1 ملعقة صغيرة من الشبت المجفف

- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح (يمكن ضبط الكمية حسب الرغبة)

-1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

الخطوات:

1. مزج المكونات

في وعاء متوسط، قم بخلط الكريمة الحامضة والمايونيز جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

2. إضافة النكهات

أضف الحليب وعصير الليمون إلى الخليط، ثم أضف الثوم البودرة، البصل البودرة، الشبت المجفف، الملح، والفلفل الأسود. استمر في الخلط حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد.

3. ضبط القوام

إذا كنت تفضل صوصًا أكثر سلاسة، يمكنك إضافة المزيد من الحليب حتى الوصول إلى القوام المرغوب.

4. التبريد

غطِّ الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل التقديم. يساعد هذا في تعزيز النكهات وجعل الصوص أكثر لذة.

5. التقديم

قدّم صوص الرانش كغمس للخضار، أو كصلصة لسلطة، أو كإضافة لذيذة لساندوتشاتك المفضلة.

تحضير صوص الرانش في المنزل ليس فقط سهلًا، بل أيضًا يضمن لك استخدام مكونات صحية وبدون مواد حافظة. يمكنك دائمًا تعديل النكهات حسب ذوقك الشخصي، مما يجعل هذا الصوص خيارًا مثاليًا لإضافة نكهة مميزة لأطباقك.