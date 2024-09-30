افتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم اليوم افتتاح المهرجان الثالث للنباتات الطبية والعطرية، الذى يقام على مدار يومين بفندق الاوبرج على ضفاف بحيرة قارون .. حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة نائباً عن الدكتور وزير الزراعة، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيره التنمية المحلية، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمهندس اشرف الجزايرلى رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية، وحلمى ابو العيش رئيس مجلس امناء جامعة هليوبلس ، طارق ابو بكر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان

شهد المؤتمر قيام 100 عارض من مختلف محافظات الجمهورية، بعرض منتجاتهم من النباتات الطبية والعطرية و6 جلسات على مدار يومين بالإضافة إلى جلسات توعية للمزارعين تحت عنوان اسال خبير.

اكد طارق ابو بكر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان. ان المستهدف خلال الخمس سنوات القادمة تصدير بما يقرب من مليار من حصيلة بيع النباتات الطبية والعطرية وان اجمالى الصادرات العام الماضى بلغ 377 مليون دولار

قال حلمى ابو العيش، إن الأعوام القادمة سوف تشهد تحول مزارعى مصر إلى الزراعات الحيوية وان العالم يتكلف 12,7 ترليون دولار 70 % منها نتيجة الكيماويات والمبيدات التى تؤثر على صحة الإنسان مشيرا إلى ان اجمالى عدد المزارعين للنباتات الطبية والعطرية 15 الف مزارع منهم 8 آلاف بالفيوم

بينما اوضح الدكتور محافظ بنى سويف ان المحافظة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ساهمت فى نسبة تتراوح بين 40 - 60 % من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية وتم تخصيص 147 فدان بالظهير الصحراوى بمركز سمسطا لإقامة منطقة صناعية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية

اضاف الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم، ان المحافظة تزرع 30 الف فدان بمركز ابشواى والمحافظة خصصت مساحة من الاراضى بمنشأة كمال او دمى لإقامة محطة للتعقيم بالإضافة إلى تخصيص 25 فدان لإقامة مجمع صناعى للنباتات الطبية والعطرية بقرية السنجق

واشار الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية، ان الدولة بدات تعود للتصنيع الزراعى الذى اصبح يحظى بنصيب الاسد فى التنمية الاقتصادية،

فيما اكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ان الهدف الاساسى من المهرجان توعية المزارعين ونشر مفاهيم الزراعة الجيدة وان هناك مشروع الابتكار الزراعى بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية تهدف إلى تحسين دخل 10 آلاف مزارع، وقد تم خلال المهرجان تكريم 20 من المزارعين الذين تحولوا إلى الزراعة الحيوية من عام 2022 واطلق عليهم ابطال المناخ