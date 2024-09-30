صحة الدقهلية تطمئن على تقديم الخدمات الطبية بمستشفى دكرنس

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فريق الطب العلاجي بالمرور على مستشفي دكرنس بهدف متابعة الخدمات العلاجية المقدمة والوقوف علي سير العمل بها.

جاء ذلك بإشراف مباشر من الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى وفى إطار حرص صحة الدقهلية على جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى .

استهل فريق الطب العلاجى، برئاسة الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، جولته بتفقد الإستقبال ومراجعة تذاكر الدخول للمرضي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات به وتواجد الفريق المناوب به،

واستكمل الزيارة بمراجعة الصيدلية وتوافر الأدوية بها ومدي صلاحية الأدوية بها وتذاكر الصرف للأدوية المقررة والتسجيل السليم لتلك الأدوية

وتفقد الفريق العلاجي قسم الغسيل الكلوى وجلسات الغسيل الكلوي للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بالقسم.

واستمرت جولة الفريق بتفقد قسم الأشعة والباطنة والتطويرات الجارية بقسم العمليات العمليات وتواجد الأطباء وتقديمهم الرعاية الطبية للمترددين علي تلك الأقسام



ووجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فريق الطب العلاجي بالمرور، على مستشفي دكرنس بهدف متابعة الخدمات العلاجية المقدمة والوقوف علي سير العمل بها.

جاء ذلك بإشراف مباشر من الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى وفى إطار حرص صحة الدقهلية على جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى .

استهل فريق الطب العلاجى برئاسة الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات جولته بتفقد الإستقبال ومراجعة تذاكر الدخول للمرضي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات به وتواجد الفريق المناوب به ،

واستكمل الزيارة بمراجعة الصيدلية وتوافر الأدوية بها ومدي صلاحية الأدوية بها وتذاكر الصرف للأدوية المقررة والتسجيل السليم لتلك الأدوية

كما تفقد الفريق العلاجي قسم الغسيل الكلوى وجلسات الغسيل الكلوي للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بالقسم.

واستمرت جولة الفريق بتفقد قسم الأشعة والباطنة والتطويرات الجارية بقسم العمليات العمليات وتواجد الأطباء وتقديمهم الرعاية الطبية للمترددين علي تلك الأقسام.