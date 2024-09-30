الإحصاء: 9.3 مليون مسن في مصر.. ويمثلون 8.8% من عدد السكان

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا يسلط الضوء على وضع المسنين في المجتمع المصري وأهمية رعايتهم.

يعد هذا اليوم فرصة لتوعية المجتمع بأهمية كبار السن وحقوقهم، وكما جاء في بيان الجهاز، فإن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار "تسليط الضوء على كبار السن في حالات الطوارئ".

تُعتبر الشيخوخة ظاهرة طبيعية تتسم بتغيرات بيولوجية واجتماعية ونفسية. يختلف تعريف الشيخوخة من ثقافة إلى أخرى، وغالباً ما يتم اعتبار بلوغ سن التقاعد، الذي يتراوح بين 60 إلى 65 عاماً، مؤشراً على الدخول في مرحلة الشيخوخة، في بعض الأحيان، يعتمد هذا التعريف على قدرة الشخص على المشاركة في المجتمع، حيث تبدأ الشيخوخة عندما تتناقص القدرة على الأداء الوظيفي.

الإحصاءات العالمية

تشير إحصاءات إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر من المتوقع أن يتضاعف من 761 مليون شخص في 2021 إلى 1.6 مليار شخص بحلول 2050.

من المتوقع أن تشهد مناطق مثل شمال أفريقيا وغرب آسيا نمواً سريعاً في أعداد كبار السن، في حين تتمتع أوروبا وأمريكا الشمالية بأعلى نسب من كبار السن في الوقت الحالي.

وضع المسنين في مصر

في مصر، تحظى فئة المسنين باهتمام خاص من الدولة، حيث نصت المادة 83 من الدستور المصري لعام 2014 على ضمان حقوق المسنين في مجالات الصحة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، وتهدف الدولة إلى توفير بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة والمشاركة الفعّالة في الحياة العامة، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة.

مؤشرات السكان في مصر

وفقاً لتقديرات السكان لعام 2024، يبلغ عدد المسنين (60 سنة فأكثر) في مصر حوالي 9.3 مليون مسن، مما يمثل 8.8% من إجمالي السكان، وينقسم عدد المسنين إلى 4.6 مليون ذكور و4.7 مليون إناث، مع توقع بقاء الذكور على قيد الحياة حتى 69.1 عاماً والإناث حتى 74.1 عاماً.

المسنون المشتغلون

بحسب بيانات مسح القوى العاملة لعام 2023، بلغ عدد المسنين المشتغلين حوالي 1.3 مليون مسن، بنسبة 14.6% من إجمالي المسنين. تعاني هذه الفئة من نسبة أمية تصل إلى 51.5%، حيث تبلغ نسبة الأميّة بين الذكور 37.7% والإناث 65.8%، يعمل 46.1% من المسنين المشتغلين في الزراعة وصيد الأسماك، بينما يعمل 17.3% في تجارة الجملة والتجزئة.

التحديات التي تواجه المسنين

الوفيات

تشير الإحصائيات إلى أن الوفيات بين المسنين تمثل 44.9% من إجمالي الوفيات في مصر لعام 2022، تسجل الوفيات بين المسنين الذكور نسبة 46.3% من إجمالي وفيات الذكور، بينما تمثل وفيات الإناث 43.4% من إجمالي وفيات الإناث. تعكس هذه الأرقام الحاجة الملحة لتحسين جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة لكبار السن.

الزواج والطلاق

تظهر بيانات عام 2023 أن عقود الزواج بين المسنين تمثل 1.8% فقط من إجمالي العقود، بينما تشكل إشهادات الطلاق للمسنين 10.2% من إجمالي إشهادات الطلاق. وهذا يعكس التحديات الاجتماعية التي يواجهها المسنون في حياتهم الخاصة.