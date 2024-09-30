وزارة العمل تستكمل فعاليات "اتدرب اتأهل" لتشجيع الشباب على التدريب المهني بسوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، فعاليات ندوة توعية ضمن فعاليات "اتدرب اتأهل" لليوم الثاني ، والتى تهدف إلى نشر الوعي وإلقاء الضوء على أهمية الفرص التدريبية المجانية التي توفرها مديرية العمل للشباب من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات التدريبية المتنقلة التابعة لها والمنتشرة في مراكز المحافظة وذلك لتدريبهم وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.

وذلك بمركز أخميم بالتنسيق بين مكتب العمل التابع للمديرية ، ومجموعة من ممثلي أصحاب الأعمال ، وإدارة الشباب والرياضة ، والتضامن الاجتماعى ، ومسئولي برنامج التنمية المحلية مشروعك ، ومسئول القروض بصندوق التنمية المحلية ، ووحدة السكان بمركز ومدينة أخميم ، بلغ عدد الحضور بالندوة 60 مواطن ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقال الدكتور حازم حسن مدير مديرية العمل بسوهاج، إن تلك الجهود التوعوية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى خلال اللقاء عرض البرامج التدريبية المتنوعة التي تقوم بتنفيذها مراكز التدريب المهني الثابتة ، والوحدات التدريبية المتنقلة داخل المحافظة ، وشروط الالتحاق بالدورات ومزايا الحصول علي الدورات المهنية وأهمية التدريب في الحصول على فرص عمل لائقة وكريمة ، واستعراض أهم المهن التي يحتاجها سوق العمل في المحافظة كذلك فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها ، وجميع الخدمات التي تقدمها مديرية العمل للجمهور ، بحضور رئيس مركز ومدينة أخميم ، و سكرتير المركز ، ومنسق وحدة السكان ، ومدير مكتب العمل باخميم.