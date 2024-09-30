أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 30-9-2024

شهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من الاستقرار النبسي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 30 -9- 2024، ليسجيل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3610 جنيهات، وفق تطورات سعر الذهب العالمي الذي يسجل ارتفاعات مستمرة وقد تتغير حركة الذهب في الأسواق خلال الساعات القليلة المقبلة.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4125 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3610 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3095 جنيها.

الجنيه الذهب 28880 جنيه.

تطورات الأسواق

استطاع سعر أونصة الذهب العالمي أن يسجل الأسبوع الماضي مستوى تاريخي جديد عند 2685 دولارا للأونصة، ليغلق فوق المستوى 2650 دولار للأونصة ما يضمن له الاستمرار في الصعود دون الحاجة إلى تصحيح سلبي عميق، بينما قد نرى تحركات عرضية في بعض الجلسات بهدف تصحيح قراءات مؤشرات الزخم الفنية.

ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 خلال الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى عند 3620 جنيها للجرام، ولكنه فشل في الحفاظ على مكاسبه ليبدأ في التذبذب في منطقة تداولات عرضية بين 3600 – 3620 جنيها للجرام، ولكنه أغلق تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 3600 جنيه للجرام في النهاية.

هبطت أسعار الذهب، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، لكنها ظلت بالقرب من المستوى المرتفع غير المسبوق الذي سجلته الأسبوع الماضي وتتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي في أكثر من ثماني سنوات بدعم من قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات بخفض كبير آخر في نوفمبر.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0404 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2653.38 دولار للأونصة (الأوقية) بسبب ارتفاع الدولار.

ويجعل صعود الدولار الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14 بالمئة منذ بداية الربع الجاري، مسجلة أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016، كما يتجه المعدن الثمين لأفضل أداء في الربع الثالث منذ 2007.وعلى أساس شهري، تقدم الذهب ستة بالمئة في سبتمبر بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 2685.42 دولار الخميس في ارتفاع جاء مدفوعا بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة مئوية وإجراءات تحفيز اقتصادي في الصين واستمرار المخاوف بشأن الحرب في الشرق الأوسط.