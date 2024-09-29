لقي طفل مصرعه ،سقط من بلكونة الطابق الرابع بمنزله أثناء اللهو ، ادي إلي اختلال توازنه ، في منطقة مسجد المنسوب بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحلة العام.

أختل توزانه ..مصرع صغير أثناء لهوه داخل بلكونة منزله بالمحلة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود إخطارا من شرطة النجده حول وقوع طفل صغي يدعي "م.ن"6 سنوات ووفاته عقب سقوطه من أعلى أحد العمارات السكنية بمنطقة المنسوب بدائرة قسم ثان المحلة.

كما أفادت مصادر داخل القسم أن وفاة الطفل جاءت نتيجة سقوط الطفل من الدور الرابع، وتوفي في الحال، وتم معاينة جثمان الطفل للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة طفل إلى ثلاجة المشرحة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

مشروب الطاقة ..يعرض حياة 3 شباب للإصابة بتسمم في بني سويف

وفي واقعة اخري ، تعرض 3 شباب للإصابة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم مياه غازية “مشروب طاقة”، يشتبه في عدم صلاحيته بمدينة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول «يوسف.ع.ح»، 21 عامًا، و«جاسر.م.س»، 20 عامًا، و«باسل.خ.ح»، 20 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، إدعاء تناولهم مياه غازية فاسدة «مشروب طاقة».

وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.