ايركايرو راعى فضى لملتقى 57357 للسياحة والمسؤولية المجتمعية

شاركت ايركايرو كراعى فضى لملتقى 57357 للسياحة و المسؤولية المجتمعية الذى اقيم لاول مرة بمستشفى 57357 و ذلك اليوم الاحد 29 سبتمبر 2024 بقاعة المؤتمرات- مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال بدعم المؤسسات الصحية المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة للمجتمع تحت رعاية السيد/ وزير السياحة والاثار وعدد كبير من ممثلون الوزارات و الهيئات و المؤسسات و الشخصيات الرائدة و المؤثرة فى قطاع السياحة. و من منطلق المسؤولية الاجتماعية لايركايرو جائت المشاركة كراعى فضى و لإقامة شراكة مستدامة لدعم المستشفى فى تقديم خدماتها لعلاج الاطفال مرضى السرطان.

وقد حرص السيد الطيار/ احمد شنن رئيس مجلس الادارة على الحضور لتقديم الدعم و المساندة كما حضر الملتقى السيد/ احمد عزيز المدير العام التجارى و قد تم تكريم شركة ايركايرو على المشاركة و الدعم من قبل الرئيس التنفيذى لمجموعة 57357 و مدير العام للمستشفى أ.د/ شريف ابو النجا و الذى تقدم بالشكروالعرفان لشركة ايركايرو بمنح درع التكريم تقديرا لدعم الاطفال المرضى و مساعدتهم على استكمال حياتهم بشكل طبيعى . و بجانب الدعم قدمت شركة ايركايرو الهدايا التذكارية للاطفال المرضى وذلك لرفع روحهم المعنوية ومشاركتهم الاحتفال بهذا اليوم المتميز

واكد السيد الطيار/ احمد شنن على ضروة التواجد فى مثل هذه الفاعليات تفعيلا لدور ايركايرو فى إقامة شراكة مستدامة ودعم التنمية المجتمعية و التعاون فى تقديم الخدمات لتنمية المجتمع.