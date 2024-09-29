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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

ايركايرو راعى فضى لملتقى 57357 للسياحة والمسؤولية المجتمعية

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت ايركايرو كراعى فضى  لملتقى 57357 للسياحة و المسؤولية المجتمعية الذى اقيم لاول مرة بمستشفى 57357 و ذلك اليوم الاحد 29 سبتمبر 2024 بقاعة المؤتمرات- مستشفى 57357  لعلاج سرطان الاطفال بدعم المؤسسات الصحية المشاركة الفعالة فى  التنمية المستدامة للمجتمع تحت رعاية السيد/ وزير السياحة والاثار وعدد كبير من  ممثلون الوزارات و الهيئات و المؤسسات و الشخصيات الرائدة و المؤثرة فى قطاع السياحة. و من منطلق المسؤولية الاجتماعية لايركايرو جائت المشاركة كراعى فضى و لإقامة شراكة مستدامة لدعم المستشفى فى تقديم خدماتها لعلاج الاطفال مرضى السرطان. 
وقد حرص السيد الطيار/ احمد شنن رئيس مجلس الادارة على الحضور لتقديم الدعم و المساندة كما حضر الملتقى السيد/ احمد عزيز المدير العام التجارى و قد تم تكريم شركة ايركايرو على المشاركة و الدعم من قبل الرئيس التنفيذى لمجموعة 57357 و مدير العام للمستشفى أ.د/ شريف ابو النجا و الذى تقدم بالشكروالعرفان لشركة ايركايرو بمنح درع التكريم تقديرا لدعم الاطفال المرضى و مساعدتهم على استكمال حياتهم بشكل طبيعى . و بجانب الدعم قدمت شركة ايركايرو الهدايا التذكارية للاطفال المرضى وذلك لرفع روحهم المعنوية ومشاركتهم الاحتفال بهذا اليوم المتميز 
واكد السيد الطيار/ احمد شنن على ضروة التواجد فى مثل هذه الفاعليات تفعيلا لدور ايركايرو فى إقامة شراكة مستدامة ودعم التنمية المجتمعية و التعاون فى تقديم الخدمات لتنمية المجتمع.

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