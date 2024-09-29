مقتل شخص بطلق ناري في مشاجرة نشبت بين عائلتين بالفيوم

لقي مواطن بالفيوم مصرعه إثر تعرضه لطلق ناري بسبب نشوب مشاجرة بين عائلتين عند كوبري برغوت قبل قرية قلهانة فى طريق إطسا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة…

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين ووجود جثة.

فور تلقى البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع المشاجرة وتبين نشوبها بين عائلتين بالقرب من كوبري برغوت قبل قرية قلهانة بطريق مركز إطسا وكشفت المعاينة الأولية التي اجراها رئيس مباحث المركز ان المشاجرة أستخدم بها سلاح ناري خرطوش واسفر ت عن مقتل شخص يبلغ من العمر 38 سنة متأثراً بجراحه اثر طلقه بالوجه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح لدفنها عقب التشريح وتولت التحقيق.