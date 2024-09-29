10 ملايين يورو لإنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية بمركز قوص جنوب قنا

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص، جنوب قنا، بحجم استثمارات يقدر بحوالي ١٠ مليون يورو، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بتوجيهات من القيادة السياسية، تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود مبروك عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمد نصر استشاري شئون البيئة بالمحافظة، وريهام أنور مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، وأحمد الزين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس محمد حسين الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن مشروع إنشاء مصنع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بمركز قوص، على مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 450 طن يومى، سوف يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن، ومن ثم خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالتالي ينتج عن ذلك زيادة معدل التحويل ليصل الى 85% وفقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات.

وأضاف "عبد الحليم" بأن المشروع سوف يلبي احتياجات المحافظة حتى عام 2040، ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة.

وفي شهر يناير الماضي، طرحت محافظة قنا، مشروع مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى أسمدة عضوية وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمنطقة هو الصناعية بنجع حمادي، شمال قنا، للاستغلال والتشغيل.

ويقع المصنع على مساحة 26.5 ألف متر مربع، و تصل طاقته لنحو 30 طن في الساعة بعدد 2 خط إنتاج، وتشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم

تخطيط ميادين قنا:

وكلف الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، لجنة التنمية العمرانية والبيئية برئاسة اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، بتفقد موقع الحديقة العامة بميدان محطة السكة الحديد بمدينة قنا، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل الميادين والقضاء على العشوائيات، ورفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على الوجه الحضارى للمحافظة، وإظهارها بالشكل الذي يليق بها أمام الزائرين.