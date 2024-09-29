GITEX Expand North Star 2024 ينطلق 13 أكتوبر في دبي

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض GITEX Expand North Star 2024 – أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم - 13 أكتوبر القادم في دبي وعلى مدى أربعة أيام، بمشاركة واسعة من الشركات الناشئة والمسئولين وصانعى القرار لاستعراض أحدث ابتكارات وحلول الشركات الناشئة فى دعم الاقتصاديات وتحقيق التنمية المستدامة وكذلك عرض آخر الابتكارات في مجال الأمن السيبراني.

وقال المهندس طارق صلاح الدين الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE)، إن هذا الحدث يحظى باهتمام كبير من كبرى الهيئات والشركات في المنطقة، نظرا لأهمية الابتكارات التى سيتم عرضها من جانب الشركات الناشئة، موضحا أن الحدث سيعقد تحت مظلة مبادرتي Government Industry Academia Hub و Deep Tech MEA بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية من أجل سد الفجوة بين النظم البيئية الثلاثة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين جودة التعليم إلى جانب تعزيز الابتكار في القطاع الأكاديمي، مشيرا إلى أن الشركة ستستعرض مجموعة من المبادرات الديناميكية المصممة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار طارق إلى أن المبادرات التى سيتم عرضها فى المؤتمر تتضمن مبادرة GIA Hub، والتى تعمل كمظلة لعدة أنشطة، منها منتدى الحكومة والصناعة والقطاع الأكاديمي في نسخته الثامنة، والجناح المصري، والجناح السعودي بالمعرض، حيث تعرض الشركات الناشئة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حلولها الابتكارية، وستوفر هذه المنصات فرصة فريدة للشركات الناشئة للتواصل مع شبكة واسعة من قادة الصناعة من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الحكومة والصناعة القطاع الأكاديمي مما يسهل بناء شراكات قيّمة والحصول على مزيد من الفرص.

وقال إن هناك شركاء فى هذه المبادرات لخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبتكرين وهم البنك الأهلي المصري (NBE) ومبادرة WE Innovate والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تدعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني في الجناح المصري.

ولفت صلاح إلى أن الحدث سيشهد أيضًا مجموعة من النقاشات، والكلمات الرئيسية، والمعارض التي تعالج تحديات متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز بيئة لتبادل المعرفة وبناء شراكات استراتيجية.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة يمكنها الانضمام إلى هذه المبادرات من خلال عدة برامج منها تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي: الجيل القادم من المبتكرين، وهو البرنامج الإقليمي لبناء القدرات وتهيئة المشاركين من طلاب الجامعات، طلاب المدارس الثانوية والشركات الناشئة التي لديها أفكار مبتكرة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والمجالات ذات الصلة، حيث تتأهل الفرق الفائزة في التحديات المحلية في كل من الجزائر، مصر، عُمان، فلسطين، المغرب، السعودية، تونس، والإمارات العربية المتحدة، لبنان، الأردن، ليبيا، قطر، البحرين للتنافس في التصفيات الإقليمية في GITEX Expand North Star، مما يوفر منصة لعرض أفضل العقول المبتكرة في المنطقة على الساحة العالمية.

أضاف أن أحد المبادرات الأخرى هى تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي: تمكين قادة التقنية المستقبليين تماشيًا مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، حيث يُعد هذا التحدى في نسخته السادسة، مبادرة رائدة تهدف إلى تجهيز طلاب الجامعات، وطلاب المدارس الثانوية والشركات الناشئة بالمهارات والتوجيه اللازمين لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع، ويتأهل الفائزون من هذا التحدي للمشاركة في التصفيات النهائية لتحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في GITEX Expand North Star، مما يتيح لهم الوصول إلى التوجيه الفني، ومجتمع إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وفرص الاستثمار القيمة.

وأشار إلى أن الحدث سيشهد أيضا عرض أفضل الابتكارات في مجال الأمن السيبراني، حيث ستسلط GIE الضوء أيضًا على تحدي العرب والإمارات الأمن السيبراني، حيث ستتاح لأفضل المبتكرين من كل تحدٍ الفرصة لتقديم حلولهم للمستثمرين وقادة الصناعة في GITEX Expand North Star، مما يدفع بالمنطقة قدمًا في مجال الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن أحد المبادرات الهامة التى سيتضمنها مؤتمر ومعرض GITEX Expand North Star 2024، مبادرة Deep Tech MEA: مبادرة الابتكار في التكنولوجيا العميقة ال Deep Tech وهى عبارة عن مركز شامل مخصص لتعزيز التكنولوجيا الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال، توفير منصة مركزية لأصحاب المصلحة في التكنولوجيا العميقة للتواصل والتعاون، وتتواجد فى هذا الحدث شركة Unity، الشركة الرائدة عالميا في تقنيات تصميم الألعاب الرقمية، وتسهم هذه المبادرة في تقديم الموارد والبرامج لدعم مشاريع التكنولوجيا العميقة في كل مرحلة من مراحل التطوير، وخلق بيئة تشجع الابتكار وريادة الأعمال لدفع النمو الاقتصادي الإقليمي

ولفت إلى أن الحدث سيشهد كذلك مسابقة Deep Tech Geeks للشركات الناشئة: تسريع نمو التقنيات الرائدة، كأحد أبرز الأنشطة في Deep Tech MEA، وتهدف المسابقة Deep Tech إلى تحديد ودعم الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا العميقة من جميع أنحاء العالم، وتم تصميم هذه المسابقة الدولية لتعزيز الابتكار وتسريع نمو التقنيات الرائدة المبنية على اكتشافات علمية جديدة أو هندسة معقدة.

ووجه صلاح الدين الدعوة لقادة الصناعة، ورجال الأعمال، والباحثين، والطلاب للانضمام إلى هذا الحدث الهام لاستكشاف هذه المبادرات والمشاركة في الرحلة نحو بناء نظام بيئي تقني نابض ومستدام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.