أول تعليق من نقابة الأطباء عبلى تحرش بعض المنتسبين بالمرضى

عقب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، على انتشار تسريب يُثبت تحرش بعض الأطباء بالمرضى، قائلًا: "الحكم في هذه الواقعة سابق لأوانه، فمن الضروري التأكد من صحة الفيديو المنتشر، وعدم فبركته، والتأكد من تابعيتهم لنقابة الأطباء، أم لنقابة الصيادلة وخلافه من النقابات الطبية".

وأضاف "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على الكثير من الفيديوهات المفبركة، ولذلك هناك ضرروة للتأكد من صحة الفيديو المنتشر، وفي حال التأكد من صحة الفيديو ستقوم النقابة بمحاسبة الأطباء، والعمل على تنقية النقابة من مثل هذه المخالفات وفقًا للائحة.

وأوضح أن توقيع الجزاء على الأطباء متصاعد يتراوح ما بين توجيه اللوم، والإيقاف المؤقت أو الإيقاف والشطب النهائي، مشيرًا إلى أن إطلاق الأحكام مبكرًا أمر لا يجب أن يحدث قبل التأكد من صحة هذه الواقعة.