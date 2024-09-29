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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مرموش يساهم في جميع أهداف فرانكفورت أمام كيل

مرموش
مرموش

قاد عمر مرموش فريقه فرانكفورت للفوز على هولشتاين كيل برباعية مقابل هدفين في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وأسهم مرموش في جميع أهداف فرانكفورت في فوز فريقه على كيل سواء بتسجيل أو صناعة الأهداف في اللقاء بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 25 قبل يصنع الهدف الثاني في الدقيقة 47 لزميله إيجور ماتانوفيتش.

قبل أن يسجل مرموش هدف فرانكفورت الثالث في الدقيقة 65، ثم صنع هدف فريقه الرابع في الدقيقة 74، لينتهي اللقاء لصالح رفقاء مرموش بالفوز بنتيجة 4-2.

رفع فرانكفورت رصيده إلى 12 نقطة في وصافة الدوري الألماني، بفارق بنقطة عن بايرن ميونخ المتصدر، فيما يتذيل كيل جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد نقطة وحيدة.

ورفع مرموش رصيده التهديفي إلى 6 أهداف في صدارة الألماني خلفه هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

عمر مرموش: حماسي للبقاء مع فرانكفورت كبير

عبر الدولي المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن سعادته البالغة بوجوده في الفريق، واصفًا إياه بـ"العائلة الكبيرة".

وقال مرموش في تصريحات أدلى بها لصحيفة كيكر الألمانية: "الشعور الذي أعيشه هنا مع الفريق والمدرب والجهاز الفني لا يمكن وصفه. نحن بالفعل مثل العائلة".
 

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