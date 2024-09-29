المخرج محمد فاضل ضيف شرف على هامش مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة

حل مخرج الروائع محمد فاضل ضيف شرف علي هامش مناقشة رسالة دكتوراه بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة بعنوان «الواقعية والوقائعية في دراما التليفزيون المصرى - دراسة لأعمال المخرج محمد فاضل تحت إشراف الدكتور أحمد أحمد عثمان أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بالقسم للباحثة نبيلة محمد عبد المعطى».



وضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة الدكتورة إيمان أحمد خضر أستاذ الإذاعة والتليفزيون والمشرف على كلية التربية النوعيه بفرع ميت غمر، والدكتور ناجي الشهاوي وكيل وزارة الإعلام الأسبق ورئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء سابقا.

وانتهت المناقشة بحصول الباحثة علي مرتبة الشرف الأولي مع التوصية بالطبع والتداول.

ومن جانبه وعقب انتهاء المناقشة أعرب المخرج محمد فاضل عن سعادته بأن يتطرق عمل علمي بجامعة عريقة كجامعة المنصورة لبحث الدراما المصرية والعربية برؤية نقدية بالتطبيق على أعماله، مؤكدا على تقديره لدور البحث العلمي في دفع عجلة التقدم.



المخرج محمد فاضل



ومن الجدير بالذكر أن المخرج محمد فاضل له العديد من الأعمال الدرامية التي رسخت في عقول الجمهور المصري والعربي والتي ساهمت في الارتقاء بالذوق العام، وكان أول أعماله الدرامية المسلسل الشهير «القاهرة والناس 1972 والذي لاقي نجاحاً كبيراً عند عرضه

وكون ثنائياً فنياً مع المؤلف أسامة أنور عكاشة فقدما معاً عدة مسلسلات منها: أبنائي الأعزاء شكراً» 1979 ، وقال البحر» 1982، «أبو العلا البشري بجزئيه 1985 1996 ، عصفور النار 1987، الراية البيضا 1988، «أنا وأنت وبابا في المشمش 1991 »1989، «النوة

لم يقتصر عمل محمد فاضل على التليفزيون فحسب بل إمتد إلى السينما أيضاً فقدم عدة أفلام منها: «شقة» في وسط البلد» 1975، «حب في الزنزانة 1983، «ناصر 56 1996 ، كوكب الشرق 1999، وغيرها من الأعمال التي تمثل علامات في تاريخ الدراما

المصرية.