ختاما لبرنامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، شهد قصر ثقافة الإسماعيلية معرضا فنيا بعنوان "لمسات فنية"، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

شهد المعرض حضور لفيف من المثقفين والفنانين التشكيليين وموجهي التربية الفنية بالمحافظة، وتضمن مجموعة متميزة اللوحات الفنية نتاج الورش التي أقيمت خلال فترة الإجازة الصيفية، في مجالات التصوير الفوتوغرافي ،والتصوير الزيتي، والخط العربي، بمشاركة عدد من قامات الفن التشكيلي والموهوبين من رواد مرسم القصر.

معرض فني للثقافة في ختام النشاط الصيفي بالإسماعيلية..



بالاضافة إلى عدة لوحات بتقنيات مختلفة منها الكولاچ، الأبيض والأسود والأشغال الفنية، وركن خاص بالأطفال باستخدام ألوان الأكريليك، الجواش، والرصاص وغيرها.

أقيم المعرض بإشراف أحمد طه مدير الشئون الفنية، والفنانة سماح علي، واختتمت فعالياته بالتقاط الصور التذكارية مع المشاركين.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أعدت مكتبة أبو صوير الثقافية لقاء بعنوان "الأطعمة الصحية" بدار الرحمن لرعاية لأطفال، تحدث خلاله عبد الرحمن فراج، أخصائي ثقافي، عن عناصر الغذاء الصحي بمصاحبة بعض الصور التوضيحية، مقدما عدة نصائح أهمها تناول الأغذية السليمة التي تحتوي على العناصر الغذائية المتنوعة، التقليل من الأطعمة المعلبة التي تحتوي على مواد حافظة، عدم تناول الأطعمة المكشوفة، والحرص على نظافة الطعام.

واختتمت الفعاليات بإعداد مجلة حائط لتوضيح الفرق بين الطعام الصحي وغير الصحي وأضراره على الصحة العامة.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة متنوعة تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الآونة الأخيرة ومنها انطلاق فعاليات مبادرة بداية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر" تبدع"، وغيرها.

