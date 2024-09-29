"دويدار" يتابع انتظام الدراسة بجامعة سمنود التكنولوجية للعام الجامعي الجديد

انتظمت اليوم الأحد العملية الدراسية للعام الجديد بجامعة سمنود التكنولوجية، حيث قامت إدارة الجامعة بكافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية، اللازمة لاستقبال الطلاب القدامى، وتعريف الطلاب الجدد بأقسام وبرامج الكلية وآلية الدراسة بها. كما تم إعداد الجداول الدراسية العملية والنظرية للمحاضرات والسكاشن والمعامل وابورش للطلاب.

وأشار الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة حرصت على توفير جميع المعدات اللازمة لانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مؤكداً على ضرورة الحرص على حسن استقبال الطلاب، وتوفير الجو النفسي المناسب للدراسة، كما أكد أهمية عقد اللقاءات التعريفة لبرامج الجامعة ودمج الطلاب في الأنشطة المختلفة من أنشطة ثقافية، اجتماعية، رياضية، دينية، وغيرها من الأنشطة المختلفة؛ وذلك لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم.

وأضاف "دويدار"، أن الجامعة توفر أفضل بيئة تعليمية لطلابها عن طريق تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة دائماً مع الطلاب لتلبية احتياجاتهم العلمية والعملية، وكذلك وجود قادة الجامعة لتلقي مشاكل الطلاب والعمل على حلها ضمن اللوائح والقوانين المنظمة للجامعات.

وشدد رئيس الجامعة على إعداد جيل يساهم في تحقيق رؤية مصر٢٠٣٠، هذا بالإضافة لتنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية المختلفة في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة والكلية، وإيمانًا من الجامعة بأهميتها ودورها الفعال في بناء شخصية الطلاب.

الجدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية هي جامعة حكومية أنشأت بقرار من فخامة رئيس الجمهورية عام ٢٠١٩، تهتم بالتعليم الفني والتكنولوجي، وإعداد خريج قادر على مواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.