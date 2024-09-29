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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

تعرف على الأفلام المؤهلة للحصول على جائزة نجمة الجونة الخضراء

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، عن الأفلام المؤهلة للحصول على جائزة نجمة الجونة الخضراء، حيث ستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرّف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها. سيحصل الفيلم الفائز على نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

وهذه قائمة بالأفلام المشاركة في المسابقات والأقسام المختلفة للمهرجان المؤهلة للحصول على هذه الجائزة:

 

الصراع لأجل لايكيبيا 


الاختيار الرسمي خارج المسابقة


المعماري


الاختيار الرسمي خارج المسابقة


أوليفيا والغيوم 


الاختيار الرسمي خارج المسابقة


تدفُّق 


الاختيار الرسمي خارج المسابقة


من التراب وإليه 


الاختيار الرسمي خارج المسابقة


نوع جديد من البرِّيَّة 


مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

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