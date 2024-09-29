الأنبا عمانوئيل يشارك الشباب الكاثوليكى فى الرياضة الروحية

شارك نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران طيبة للأقباط الكاثوليك، فى أنشطة وفعاليات الرياضة الروحية للشباب الباحث عن الدعوة بالإيبارشية.

وجاءت الفعاليات بتنظيم لجنة الدعوات بإيبارشية طيبة الرياضة الروحية للشباب والشابات، الباحثين والباحثات عن الدعوة بعنوان «ما بالك ها هنا يا.. أمل ٩: ١٩»، على مدار يومين اختتمت مراسمها الخميس الماضى، وذلك فى مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

شهد اللقاء أجواء متنوعة حول الرياضة الروحية والتأمل، بإرشاد وتنشيط الأب بطرس يوسف، من آباء الكلية الإكليريكية، بالمعادى، ومن لجنة الدعوات، الأب يوحنا معطى، والأخت مريم من الراهبات الإليزابتيين، بمشاركة الشماس الإكليريكى تامر الشايب.