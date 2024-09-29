وزارة العمل تتفقد فعاليات الدورات التدريبية بوحدة "بشاير الخير" في الإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، تنفيذ أولى الدورات التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة التابعة لها بمنطقة "بشاير الخير1" بمنطقة غيط العنب، على مهنة صيانة المحمول ، ومدة التدريب 4 أسابيع ، وذلك بقرى "حياة كريمة" الأكثر احتياجاً.

يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتقديم خدماتها التدريبية على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتخريج دفعات جديدة من شباب المنطقة ، ويأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف وكيل المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، واستيفاء الأوراق المطلوبة وهي: صورة من بطاقة الرقم القومى ، و2 صورة شخصية ، وصورة المؤهل الدراسي ، كما يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.