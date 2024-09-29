الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الرئيس السيسي: المنطقة والعالم يمران بظروف صعبة للغاية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المنطقة والعالم يمران بظروف صعبة للغاية، وأنه يحرص بشدة على اتباع سياسة متوازنة في مصر، في ظل هذه الاضطرابات الخطيرة الموجودة.

مخاطر الصراع على العالم أجمع:

 شدد الرئيس السيسي في كلمته، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن هذه الاضطرابات الخطيرة الموجودة بالمنطقة حذرت مصر منها مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا أن استمرار الصراع الدائر سيؤدي إلى عواقب خطيرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

 وتابع: “نحتاج إلى تفهم هذه الأمور وعلينا التمسك بثوابتنا المتعلقة بممارسة سياسة تتسم بالتوازن والموضوعية”.

 

 

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