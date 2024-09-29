وزارة العمل تشارك في خطة إخلاء وهمية لمنشأة في حالة الطوارئ بالمنوفية

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، فى تنفيذ (خطة إخلاء وهمية لمنشأة في حالة الطوارئ) وذلك بمقر شركة JTI لصناعة الأدخنة بالمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم ، بدأت الفعاليات بمحاضرة في مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية إعداد خطة الإخلاء وخريطة المخاطر، ثم اطلاق صافرة الانذار في المبنى والبدء الفعلي في تنفيذ خطة الإخلاء لجميع العاملين بالمنشأة ، ضمن جهود المديرية الفعالة فى متابعة المنشآت العاملة داخل المحافظة والتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها للحد من المخاطر، وكذلك عقد اجتماع موسع مع متابعي الأحكام بالمناطق والمكاتب التابعة للمديرية وذلك بمقر ديوان عام المديرية.

وتناول الاجتماع التأكيد على ضرورة القيام بالمهام المطلوبة من متابعي الأحكام ودراسة المعوقات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ متابعة الأحكام على أكمل وجه وتنظيم سير العمل بالصورة التي تكفل الخروج بأفضل النتائج والحفاظ على المال العام والتعامل مع الرقمنة والتطور الالكتروني في النيابات والمحاكم.

وقال عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة ألقتها الكيميائية نهلة عبد الفتاح بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، حيث جرى أيضاً عقد جلسة لتقييم التجربة وحوار مفتوح مع المشاركين حول أحدث المستجدات في مجال السلامة والصحة المهنية ومواجهة الأزمات.

وشارك في الفعاليات نهاد عبد المعطي مدير الإدارة العامة للأزمات بالوزارة ، ومديرة مرفق الإسعاف بالمنوفية ، ومدير غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية ، وممثلين عن الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم ، ومسؤلي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.