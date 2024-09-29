أولمرت يعترف بتصفية عماد مغنية ويرفض الكشف عن تفاصيل التفجير

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، بتورط إسرائيل في تصفية القائد العسكري السابق لحزب الله، عماد مغنية، في عام 2008 ، جاء هذا التصريح في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، مساء السبت، حيث أكد أولمرت بشكل رسمي مسؤولية إسرائيل عن عملية اغتيال مغنية.

قتل مغنية في انفجار سيارة في سوريا، وكان القائد العسكري الأبرز لحزب الله في ذلك الوقت. ورغم أن تقارير سابقة أشارت إلى تنفيذ العملية من قبل الموساد بالتعاون مع وكالة الاستخبارات الأمريكية، إلا أن إسرائيل لم تعترف رسميًا بمسؤوليتها حتى الآن.

وقال أولمرت خلال اللقاء: "لم نتحدث عن العملية من قبل، لكن اليوم يمكننا أن نؤكد أننا كنا وراءها". ورغم اعترافه، رفض أولمرت الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول العملية، مؤكدًا فقط أن "التفاصيل كانت مثيرة للغاية".

وأشار إلى أن مغنية كان يمثل أخطر تهديد من جانب حزب الله، حيث كان المسؤول عن بناء القوة العسكرية للحزب.

تجدر الإشارة إلى أن أولمرت شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي بين عامي 2006 و2009، في فترة شهدت تصاعدًا في الصراع مع حزب الله.

يأتي هذا الاعتراف بعد مرور 24 ساعة على إعلان مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مدينة إيلات بطائرات مسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد تنفيذ ضربتين استهدفتا "مواقع حيوية" في مدينة إيلات جنوب إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة. جاء ذلك في بيان نُشر عبر قناتها على تطبيق تلغرام.

وأوضحت المقاومة في بيانها: "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، هجوما على هدف حيوي في أم الرشراش (إيلات) بالأراضي المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق على "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، مشددة على أن الهجمات ستتواصل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية.

وتأتي هذه الهجمات بعد تصاعد التوترات الإقليمية، حيث كثفت الجماعات العراقية هجماتها على إسرائيل عقب تأكيد "حزب الله" اللبناني يوم السبت 28 سبتمبر مقتل أمينه العام حسن نصر الله خلال غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة.