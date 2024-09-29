موناكو يحقق فوزا قاتلا على مونبلييه في الدوري الفرنسي

بهدف في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع نجح فريق موناكو في حصد ثلاثة نقاط في بطولة الدوري الفرنسي بعد فوزه على فريق مونبلييه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو.

تقدم فريق مونبلييه بهدف للكونغولي رابي نيزجولا في الدقيقة ١٦ وتعادل موناكو في الدقيقة ٣٢ عبر بالاجون.

ظل التعادل مسيطر على نتيجة المباراة حتى نجح مهاجم موناكو مامودو كامارا في تسجيل هدف الفوز لموناكو في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

النتيجة رفعت رصيد موناكو إلى ١٦ نقطة متساويا مع فريق باريس سان جيرمان بينما تجمد رصيد مونبلييه عند أربعة نقاط .