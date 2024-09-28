هيئة الأوراق المالية الأردنية تستفيد من التجربة المصرية فى تطوير الأسواق المالية

٣ أيام مدة الورشة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ورشة عمل تدريبية متخصصة فى مجال تطوير وتنمية الأسواق المالية لعدد من هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية.

جاء تنظيم ورشة العمل رغبة من هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية فى التعرف على التجربة المصرية خاصة فى مجالات تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعزيز آليات وسبل التعاون المشترك مع مختلف الدول بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، وكذلك تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة واستعراض التجربة والخبرة المصرية لمسئولى الدول الراغبة فى التعرف على آخر التطورات التشريعية والتنفيذية فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

تضمن البرنامج التدريبى الذى عقد على مدار ٣ أيام إجراءات وضوابط إصدار الأسهم وعروض الشراء، وإدارة صناديق الاستثمار، والشق الفنى والعملى لعملية الرقابة على أسواق التداول وشرح للإجراءات المتبعة والأدوات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى عملية الرقابة، وقواعد تأسيس وترخيص الشركات العاملة فى مجال سوق المال، وحكومة الشركات ومتطلبات الإفصاح، وكذلك إجراءات التفتيش على الشركات.