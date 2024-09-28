السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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وكيل "القوى العاملة": ضرر أزمة الإيجار القديم يقع على الجميع

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور

أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجميع مضرور من عدم إقرار قانون الإيجار القديم، مشددًا على أنه عند انهيار عقار لا يختار بين مالك ومستأجر، منوهًا بأن الدولة في هذا الشأن يقع عليها ضرار منذ 11 عام تبني مليون وحدة سكنية وتدفع تريليونات لتوفير وحدات سكنية.

 

وشدد "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك ضرر يقع على الأطراف، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بسبب عدم ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية مما يخلق منافسة، متابعًا: "الإيجار وصل لـ15 ألف جنيه في العمرانية.. ضيوف مصر من السودانين زاد من سعر الإيجار".

 

وأشار إلى انه ليس هناك مستفيد من أزمة الإيجار القديم، منوهًا بأنه عند صدور حكم محكمة دستورية في 2018 أعطى مجلس النواب فرصة لدور انعقاد وتم اجتماع المجلس وتم مناقشة الأمر وحدث اختلافات كبيرة في الجلسة، ولجئ المواطنين للقضاء في هذا الشأن.

 

وتابع: "المواد المقترحة بقانون الإيجار القديم لن يمس بالدستور والقانون"، مشددًا على أن يوجد أكثر من 700 حكم يخص قانون ملف الإيجار القديم.

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