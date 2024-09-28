المطارات المصرية على طريق العالمية

إنجاز دولى جديد من بين 712 دولة

مطار برج العرب الأقوى أفريقياً تميزاً فى إدارة الطوارئ.. وشرم الشيخ يجتاز مراجعة الـ«SGS» الإدارة المتكاملة

المجلس العالمى للمطارات يشيد بوضع معايير عالية لإدارة الطوارئ فى المطارات الأفريقية

«عرب»: تطبيق أعلى المعايير الدولية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية

«منصور»: الإنجاز يعكس الاهتمام بمواصلة التطوير وتطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولاً لأعلى جودة للخدمات

فى ضوء رؤية وزارة الطيران المدنى المصرى بالعمل على رفع تصنيف المطارات المصرية خاصة فى مجالات الأمن والسلامة، حققت الشركة القابضة للمطارات إنجازاً دولياً جديداً بفوز مطار برج العرب بجائزة السلامة فى إدارة طوارئ المطارات بمرونة فئة مطارات الحركة الجوية من 10000 إلى 20000 حركة جوية (الفئة الثالثة).

ملاح خالد الألفى خلال تسلمه جائزة التميز فى إدارة الطوارئ بالمطارات

وتشارك الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى تلك الاجتماعات الهامة كأحد أعضاء المجلس الدولى للمطارات الـ712، علماً بأنه قد تم اختيار مصر ممثلة فى الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس أيمن فوزى عرب كممثل لأفريقيا فى المجلس العالمى للمطارات.. على جانب آخر وفى إطار حرص وزارة الطيران على تطبيق أعلى المعايير الدولية بمختلف أنشطة الطيران المدنى، نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز المراجعة السنوية المعتمدة لنظام الإدارة المتكامل IMS من هيئة ‏القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة‎ SGS ‎ المتخصصة فى مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة ‏والجودة الشاملة‎.‎

فى ضوء رؤية وزارة الطيران المدنى المصرى بالعمل على رفع تصنيف المطارات المصرية خاصة فى مجالات الأمن والسلامة، حققت الشركة القابضة للمطارات إنجازاً دولياً جديداً بفوز مطار برج العرب بجائزة السلامة فى إدارة طوارئ المطارات بمرونة فئة مطارات الحركة الجوية من 10000 إلى 20000 حركة جوية (الفئة الثالثة).. وتسلم تلك الجائزة الكابتن خالد الألفى مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية والاقتصادية والتخطيط ممثلاً عن الشركة، وذلك على هامش الجمعية العمومية السنوية الثالثة والثلاثين للمجلس الدولى للمطارات إقليم أفريقيا والمؤتمر المصاحب له والذى أقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا فى الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر الجارى.

جدير بالذكر أن مطار جوليوس نيريرى الدولى، تنزانيا قد فاز بالمركز الأول فى فئة مطارات الحركة الجوية أكثر من 50000 حركة جوية (الفئة الأولى) وفاز مطار السير سيووساجر رامغولام الدولى، موريشيوس فى فئة المطارات من 20000 إلى 50000 حركة جوية (الفئة الثانية) ومطار كورهوغو، كوت ديفوار أقل من 10000 حركة جوية (الفئة الرابعة)، وتسلط جوائز السلامة الضوء على التزام وتفانى المطارات الفائزة فى ضمان السلامة والمرونة فى كافة عملياتها. وأشاد المجلس الدولى للمطارات بجهود المطارات الفائزة فى وضع معايير عالية لإدارة الطوارئ فى المطارات فى جميع أنحاء قارة أفريقيا.

مطار شرم الشيخ يجتاز SGS

وفى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى المعايير الدولية بمختلف أنشطة الطيران المدنى، نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز المراجعة السنوية المعتمدة لنظام الإدارة المتكامل IMS من هيئة ‏القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة ‎ SGS ‎المتخصصة فى مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة ‏والجودة الشاملة‎.‎. وهو الاعتماد الذى يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ISO 45001 لسنة 2018.

ملاح خالد الألفى خلال تسلمه جائزة التميز فى إدارة الطوارئ بالمطارات

وفى ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية فى إدارة المطارات المصرية ومواكبتها لأحدث نظم الإدارة بكافة الجوانب.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن فوزى عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على أهمية تطبيق أعلى المعايير الدولية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.

ومن جهته، أشار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات إلى أن حصول مطار شرم الشيخ الدولى على هذا الاجتياز يأتى فى ضوء اهتمام الشركة على مواصلة التطوير والتحسين المستمر فى مختلف المطارات المصرية، من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولاً لأعلى جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الالتزام بتحقيق التوافق البيئى ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية؛ وذلك من خلال رصد كافة التحديات والمخاطر فى مختلف الأنشطة منظومة العمل داخل المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال اتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد كافة الفرص المتاحة وسبل استغلالها.

طيار أحمد منصور

ومن جانبهم أشاد كل من الطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولى والمهندس ياسر إبراهيم رئيس قطاع المطابقة والسلامة بالشركة المصرية للمطارات، بجهود جميع العاملين بالمطار والمقر وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم مما كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على هذا الاعتماد؛ هذا وقد حظى شرم الشيخ الدولى بإشادة كبيرة من جانب الجهة المانحة لما لمسوه من تطوير مستمر وللجهود الواضحة المبذولة من جانب إدارة المطار ومجهودات العاملين به بالالتزام بكافة المواصفات العالمية الموصى بها.