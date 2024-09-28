أستاذ استشعار عن بعد: سد إثيوبيا يشكل خطرًا كبيرًا ويؤدي لنشاط زلزلزالي

أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد في جامعة تشابمان الأمريكية، أن هناك زلزال جديد يضرب إثيوبيا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن إثيوبيا الدولة رقم واحد في إفريقيا للنشاط الزلزالي والبركاني، والعلم لم يتوصل لفكرة وأسباب تكرار الزلازل والبراكين.

وشدد "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن إثيوبيا تعاني من نشاط زلزالي وبركاني ضخم جدًا، وهناك بعض الأنشطة الزلزالية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في إثيوبيا.

وأوضح أن السدود في العالم تؤدي إلى زلزال وليس فقط سد إثيوبيا، مؤكدًا أن الكميات المهولة التي تخزن حجم السدود تؤدي لحدوث كثير من الإنزلاقات، متابعًا: "إثيوبيا من الدول النشطة في حدوث الزلازل"، مؤكدًا أن سد إثيوبيا يشكل خطر كبير على القشرة الأرضية في إثيوبيا ويؤدي لنشاط زلزلزالي خلال الفترة المقبلة".