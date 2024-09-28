5.7 مليار دولار مساعدات من علي بابا للتجار في يوم العزاب

خصصت مجموعة علي بابا القابضة ما لا يقل عن 40 مليار يوان (5.7 مليار دولار أمريكي) من الموارد لمساعدة التجار على تاوباو وتي مول خلال مهرجان التسوق ليوم العزاب، حيث تكافح شركة التجارة الإلكترونية العملاقة لحماية أعمالها الأساسية في سوق تنافسية بشكل متزايد.

تخطط أكبر منصات التسوق المملوكة لشركة علي بابا، والتي تمتلك أيضًا صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، لتوزيع 30 مليار يوان في قسائم للمستهلكين وتخصيص موارد تصل قيمتها إلى 10 مليارات يوان لتعزيز حركة المرور، وفقًا لأحدث إعلان من تاوباو وتي مول جروب، وحدة التجارة الإلكترونية المحلية لشركة التكنولوجيا العملاقة.