القومي للمرأة ينظم ندوة حول تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني

فى اطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية بعنوان "تمكين المرأة فى مجال الأمن السيبراني" بحضور الدكتورة ام كلثوم شلش مقرر مناوب الفرع، و فاتن السماك عضو فرع المجلس بالقاهرة ومنسق الندوة، وعدد من عضوات وأعضاء الفرع، و ممثلى شركة سايبرتك cybertec.

أكدت فاتن السماك أن هدف الندوة التوعية بسبل الوقاية من المخاطر السيبرانية التى تواجه المجتمعات وخاصة النساء.

فيما استعرض وليد عزو مفهوم الأمن السيبراني، واكد أن السيدات هن الأكثر عرضة للأزمات السيبرانية التي تحدث، وأشار إلى طرق التأمين من تلك هذه الهجمات.

فيما ناقش زياد شريف كيفية الحفاظ علي الأجهزة والأنظمة والبيانات من اي اختراق، والأنواع الأساسية للفيروسات و للاختراق.

كما ناقش أحمد ماهر شروط وسياسات مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج المختلفة، وكيفية ضبطها، كما شرح العادات الآمنة لاستخدام الانترنت.

ودارت أهم المداخلات من قبل الحضور حول كيفية حماية البيانات الشخصية والأسرية.