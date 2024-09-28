تنفيذي الغربية يوافق على تحديث الأحوزة العمرانية لـ21 قرية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، في جلسة اليوم، برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 21 قرية تابعة لمراكز المحلة الكبرى، زفتى، طنطا، قطور، وعدد 115 عزبة تابعة لمراكز (المحلة الكبرى، سمنود، بسيون، كفر الزيات ) .

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن اعمال التحديث اعتماد الاحوزه العمرانية لهذه المخططات ، حيث بلغت 100% للمدن وللقرى 79 % و العزب 40 % وجاري انهاء جميع الاحوزه العمرانية وجاري انهاء كافة الاحوزة العمرانية

وأشار الجندي، إلى أن المحافظة حققت جهوداً كبيرة، بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، و الرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.