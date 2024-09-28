شرح تغيير كلمة سر الراوتر لجميع الشركات

مما لا شك فيه أن جميعنا اليوم نمتلك أجهزة الراوتر المنزلي الخاصة بتوصيل خدمة الإنترنت للأجهزة الخاصة بك ولكن قد يحتاج البعض إلى معرفة طريقة بسيطة تساعد على تغيير كلمة سر الراوتر خصوصا عند شراء راوتر جديد تم ضبطه على كلمة سر تلقائية لذلك من خلال هذا الموضوع المقدم من موقع دكتور برامج إليك أبسط خطوات تغيير كلمة السر للراوتر الخاص بك مهما كان نوعه.

خطوات تغيير كلمة سر الراوتر we

إذا كنت من مستخدمي أجهزة الراوتر الخاصة بشركة we فيمكنك تغيير باسورد الواي فاي الإفتراضي الخاص بك عبر إتباع الخطوات التالية:

أفتح متصفح الإنترنت الإفتراضي الخاص بك مثل جوجل كروم مثلا.

قم بالذهاب إلى العنوان 192.168.1.1

ادخل أسم المستخدم وكلمة المرور المدونين على جهاز الراوتر الخاص بك

اضغط على قسم Local network.

قم بعدها بالذهاب إلى قائمة Wlan.

قم بالضغط على كلمة WLAN SSID Configuration لفتح إعدادات شبكة الواي فاي.

اكتب كلمة سر الواي فاي الجديدة داخل خانة WPA passphrase.

احفظ الإعدادات الجديدة عبر الضغط على كلمة Apply.

بهذه الخطوات البسيطة قد تكون أتمتت عملية تغيير كلمة سر الراوتر وي بإستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص مع توصيل كابل Lan أو حتى عن طريق الواي فاي مباشرة إذا كنت تستخدم جهاز لاب توب.

تغيير كلمة سر الراوتر we من خلال الموبايل بسهولة

إذا كنت لا تمتلك جهاز كمبيوتر يمكنك بكل سهولة تغيير كلمة السر للراوتر الخاص بك من هاتفك فقط عبر هذا الشرح المصور

192.168.l.l تغيير كلمة السر we من الموبايل

واختصارا للخطوات الموضحة بالصور بالرابط السابق يمكنك الإستعانة بهاتفك بكل سهولة وتغيير كلمة سر الراوتر عن طريق إتباع الاتي :

افتح متصفح الانترنت على هاتفك توجه إلى صفحة إعدادات الراوتر عبر الذهاب إلى 192.168.1.1 قم بأدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الموجودة على الراوترو التي تأتي إفتراضيا. اذهب إلى قسم الشبكات المحلية أو Local network. انقر على قسم الشبكات اللاسلكية Wlan قم بتخصيص إعدادات الشبكة الخاصة بك عبر خيار Wlan SSID config. قم بتعيين اسم الشبكة بجانب Network name و كلمة المرور ايضا بخانة WPA Passphrase. قم بحفظ الإعدادات عبر خيار Apply.

تغيير كلمة سر الراوتر اتصالات

إذا كنت من مستخدمين الإنترنت الخاص بشركة إتصالات فيمكنك أيضا تغيير باسورد الراوتر اتصالات بكل سهولة من الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف ايضا عبر إتباع الخطوات البسيطة التالية :

افتح متصفح الانترنت الخاص بك على جهازك توجه إلى صفحة إعدادات جهاز الراوتر الخاص بك عبر 192.168.1.1 ضع اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات الموضحة وادخل على تسجيل دخول اضغط على قائمة إختيارات WLAN اضغط على زر Security او إعدادات الأمان بعد ذلك اضغط على Access Network List قم بإدخال كلمة مرور الواي فاي الجديدة بخانة Passphrase احفظ جميع الإعدادات الجديدة الخاصة بك عبر الضغط على كلمة Submit.

بهذه الطريقة البسيطة تكون قد أتممت عملية تغيير كلمة سر الراوتر الخاص بشركة إتصالات ويمكنك أيضا تطبيق هذه الطريقة مع العديد من الأنواع المختلفة من أجهزة الراوتر التي يكون غالبا عنوان صفحة التحكم الخاصة بالراوتر هو 192.168.1.1.

نتمنى أن نكون قد ساعدناك في شرح تغيير كلمة سر الراوتر لجميع الانواع الراوتر المتعارف عليها وغالبا ما يمكنك تطبيقها على بعض أنواع الراوتر الاخرى مثل هواوي أو ZTE او باقي المشغلين.