السبت 28 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

حفل استثنائي لتنمية المواهب على المسرح الكبير

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الثقافة أمس، الجمعة، ضمن خططها لتقديم مختلف ألوان الإبداع الفني من خلال دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا استثنائيا لمركز تنمية المواهب، ضمن برنامج الحفل المتنوع الذي أقيم لمركز تنمية المواهب، وأحيته أوركسترا المركز ضمن فصول الحفل تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، تدريب وقيادة المايسترو دكتور راجي المقدم.

 وبدأ الحفل في تمام الثامنة والنصف مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقدم فصل أوركسترا مركز تنمية المواهب موسيقى ١٠٠ سنة سينما، وموسيقى "الضوء الشارد "، وموسيقى "قلبى ومفتاحه"، وميدلي كلثوميات، وأنهى الحفل بموسيقى "البنات البنات"، وشارك فيها كل من عبد الرحمن أيمن، وايسل دعيه، وهمس أحمد، وتوماس ميشيل، ومعتز علاء الدين، وبيشوي نشأت، وجوي بشري، وررميدا راجي، ونيرة عصام، ريماس محمد، جولي دعيه، أحمد راجي، لينا محمد، باسل حمدان، تاليا العزوني، مازن لؤي.

مركز تنمية المواهب


يذكر أن مركز تنمية المواهب، تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني للأجيال الجديدة، وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

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