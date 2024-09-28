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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لامين يامال يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

لامين يامال
لامين يامال

يستعد برشلونة، بقيادة نجمه الشاب لامين يامال، لخوض مواجهة جديدة ضد أوساسونا ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025. 

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برشلونة يواجه أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني: الموعد والقنوات الناقلة

المباراة تُقام مساء اليوم السبت على ملعب "آل سادار" في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية، حيث يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة مشواره المثالي في الليجا.

 التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أوساسونا

من المتوقع أن يعتمد المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، على التشكيلة التالية:

- حراسة المرمى: بينيا  
- خط الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي  
- خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، بابلو توري  
- خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي

 صدارة الدوري الإسباني

يدخل برشلونة اللقاء متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بعد تحقيقه العلامة الكاملة بالفوز في 7 مباريات. ويأمل الفريق في مواصلة سلسلة انتصاراته بقيادة يامال الذي أثبت نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم.

المباراة تمثل اختبارًا جديدًا لبرشلونة لمواصلة التربع على عرش الليجا، فيما يأمل أوساسونا في تقديم أداء قوي على ملعبه ومحاولة تعطيل قطار برشلونة السريع.

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