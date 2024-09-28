ننشر الحصاد الاسبوعى لوزارة الأوقاف

شهدت الفترة من السبت 21 سبتمبر إلى الجمعة 27 سبتمبر 2024م نشاطًا مُكثفًا لوزارة الأوقاف، حيث أطلقت الوزارة المطوية الثانية: «المولد النبوي الشريف.. رسائل نور للعالمين».



والتقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري خلال هذه الفترة العديد من المسئولين والإعلاميين، مُستقبلًا الشيخ زين العابدين أحمد رضوان شيخ الطريقة الرضوانية الخلوتية، والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وينشر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف في هذا التقرير نشرة الحصاد الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات.

تكريم د.نوح عبد الحليم العيسوي

كرم وزير الأوقاف في يوم الأحد 22 سبتمبر الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وأهداه درع الوزارة تقديرًا لإخلاصه وتفانيه في العمل، ودعمًا له في مهمته الجديدة مديرًا لمديرية أوقاف الغربية، كما هنأ الدكتور طارق عبد الحميد عبد الرؤوف لتكليفه رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

استقبال رئيس الإذاعة المصرية

وفي لقاء آخر بحث الدكتور أسامة الأزهري مع الإعلامي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والإذاعة المصرية بوجه عام وإذاعة القرآن الكريم بوجه خاص، وأعلن وزير الأوقاف ورئيس الإذاعة المصرية عن استئناف المسابقات بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم، وعودتها مرة أخرى مطلع أكتوبر القادم، بالإضافة إلى إطلاق العديد من البرامج الإذاعية المتميزة والمتخصصة.

لقاء مطول مع صحفيي الملف الديني

عقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في يوم الاثنين 23 سبتمبر مؤتمرًا صحفيًّا مطولًا مع مسئولي الملف الديني مندوبي ومحرري الصحف والمواقع الإلكترونية بوزارة الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لاستعراض خطة وزارة الأوقاف والمحاور الاستراتيجية الأربعة لوزارة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني، مقدمًا كل الدعم لرسالتهم الإعلامية والصحفية في بناء الرأي والوعي المستنير عند عموم الشعب المصري.

وزير الأوقاف يستقبل شيخ الطريقة الرضوانية الخلوتية

واستقبل الدكتور أسامة الأزهري الشيخ زين العابدين أحمد رضوان شيخ الطريقة الرضوانية الخلوتية ورائد الساحة الرضوانية في الأقصر والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والنائب حمدي عمر عضو مجلس النواب، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في إطار دعم وزارة الأوقاف للأنشطة العلمية في الساحة الرضوانية وبقية ساحات الصعيد، ودورها المجتمعي الكبير في التعليم والإصلاح بين العائلات المتخاصمة، ونسج العلاقة الحسنة بين المسلمين والمسيحيين، وفي إطعام الطعام وإيصال وجوه البر المختلفة إلى الفقراء، ونشر الوسطية ودعم جهود الدولة في الاستقرار.

وفي سياق آخر هنأ «الأزهري» الدكتور محمد عبد الدايم الجندي لتعيينه أمينًا عامًّا لمجمع البحوث الإسلامية بعدما حاز ثقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقرر تعيينه في المنصب الجديد خلفًا للدكتور نظير عياد الذي عُين مفتيًا لدار الإفتاء المصرية.

استقال نقيب الصحفيين

واتفق الدكتور أسامة الأزهري مع الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة خلال استقبالهما بمقر الوزاة في يوم الثلاثاء 24 سبتمبر على تدريب الأئمة والخطباء والعاملين على المهارات الإعلامية كافة في الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالتعاون مع نقيب الصحفيين بمقر النقابة لما تتميز به من مستوى تدريبي جيد.

إطلاق المطوية الثانية في مبادرة «خُلُقٌ عَظِيمٌ»

أطلقت وزارة الأوقاف المطوية الثانية: «المولد النبوي الشريف.. رسائل نور للعالمين»، والتي اشتملت على عدد من الرسائل، منها: «أبْشِر أيها المحب، أنتَ مع مَنْ تُحِب، وصاحب الخلق العظيم ، وإحياء قيم النبوة، والنبي أبًا، والنبي زوجًا ، ومع أصحابه، ومع الضعفاء، ومع الجيران».

50 مليون جنيه قروضًا حسنة

وأعلنت وزارة الأوقاف في يوم الأربعاء 25 سبتمبر ولأول مرة في تاريخها عن ضخ 50 مليون جنيه قروضًا حسنة من الموارد الذاتية بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية.

وقرر الدكتور أسامة الأزهري رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، ويأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الوزارة لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع.

الواعظات يشاركن في مبادرة «خُلُقٌ عَظِيمٌ»

شاركت واعظات مديرية أوقاف بني سويف في مبادرة «خُلُقٌ عَظِيمٌ» بحضور الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، وأكدت الواعظات قيمة الأخلاق، وكيف حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على غرس هذه القيمة في قلوب أصحابه خاصة والأمة عامة، منوهين إلى أن الله - عز وجل - قد امتدح نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم في خلقه، فقال تعالى: «وإنك لعلى خلق عظيم».

احتفال رابطة الجامعات الإسلامية

وشهد الدكتور أسامة الأزهري في يوم الخميس 26 سبتمبر احتفال رابطة الجامعات الإسلامية ومؤسسة أخبار اليوم بالمولد النبوي الشريف، وكان في استقباله الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، وقيادات المؤسسة، وأكد وزير الأوقاف أن الجمال هو أفضل عنوان مناسب مستوحى من مجمل الهدي النبوي الشريف، فإن ذكر سيدنا ومولانا محمد - صلى الله عليه وسلم - يبعث في النفوس والعقول وحيًا شريفًا يُسعد العقل والوعي والوجدان والروح والحياة، وكلها معانٍ في قمة الجمال في التفاصيل والتصرفات والأخلاق كافة.

أنشطة وزارة الأوقاف

ويعرض المركز الإعلامي بالأوقاف إحصائية أنشطة الوزارة، والتي جاءت كالآتي:

أولًا: في مجال الأنشطة القرآنية: أكثر من 14.2 ألف مقرأة ومجلس إقراء وحلقة تحفيظ بالمساجد.

ثانيًا: في مجال الأنشطة الدعوية: أكثر من 4750 ندوة ومجلس إفتاء ومجلس إقراء ودرسٍ منهجيٍّ.

ثالثًا: في مجال عمارة المساجد: افتتاح 14 مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها 8 مساجد إحلالًا وتجديدًا أو إنشاءً جديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا.

رابعاً في مجال البر وخدمة المجتمع: وزعت وزارة الأوقاف 8 أطنان من لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، بمحافظات: «أسيوط، والوادي الجديد، والشرقية، وسوهاج»، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٤م حتى تاريخه ٢٢٠ طنًّا من اللحوم.

كما وزعت الأوقاف ٦٠ طنًّا من السلع الغذائية بواقع ١٥ ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بمحافظات: «القاهرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والسويس، وبور سعيد، ودمياط».