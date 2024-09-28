إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بدمياط

انطلقت اليوم العديد الأنشطة والفعاليات بالمبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين

حيث تم تنفيذ تلك الفاعليات بالتوازى بمناطق مختلفة من المحافظة.

في قرية كفر العرب بمركز فارسكور، شاركت مديرية الاوقاف والأزهر الشريف بندوات توعوية وإرشاد دينى ، فضلا عن إطلاق ندوات توعية للمرأة نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي، وأطلقت مديرية الشباب والرياضة ورشة تلوين ومباراة كرة قدم وشاركت مديرية التربية والتعليم بندوات توعوية، علاوة على ندوة مكتب العمل حول خدمات مكتب الصحة والسلامة المهنية، وندوة تعريفية أطلقها برنامج مشروعك، كما قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية

وشهد نادى الزرقا الرياضى فاعليات أخرى شملت ندوات توعوية نفذتها مديرية التربية والتعليم علاوة على ندوات لتوعية المرأة والارشاد الدينى والثقافى من خلال مدير الأوقاف و ندوة تعريفية بخدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإطلاق سيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التى تقدم خدمات مختلفة للمواطنين، هذا إلى جانب تواجد سيارات متنقلة للتضامن الاجتماعي والخدمة الوطنية ومديرية التموين والمكتبة المتنقلة ، فضلاً عن قيام الجمعيات الأهلية بتوزيع مساعدات متنوعة وأجهزة عرائس على الفئات الأولى بالرعاية.