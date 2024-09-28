محافظ الإسكندرية يشيد بالتقدم الاقتصادي بمقاطعة قواندونج

أشاد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بالتقدم الاقتصادى الكبير الذى تشهده مقاطعة قواندونج حيث انها المقاطعة الأولى اقتصاديًا في الصين من حيث الإنتاج المحلي وعدد الكيانات التجارية والاقتصادية الموجودة بها.

جاء ذلك خلال استقبل محافظ الإسكندرية، بمكتبه ليو هونج بينج، نائب حاكم مقاطعة قواندونج الصينية والوفد المرافق له، مساء اليوم الجمعة، بحضور جين هوي قنصل الصين، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

رحب محافظ الإسكندرية بالوفد في العاصمة الثانية لمصر وأكد على عمق العلاقات المصرية الصينية مضيفًا أنه قام بزيارة الصين من قبل أثناء خدمته بالقوات المسلحة تعرف خلالها على العديد من المشروعات الكبيرة التي تقوم بها شركة هواوي Huawei في كل ما يتعلق بتطوير التعليم والقرى الذكية.

عبر هونج بينج رئيس الوفد الصيني عن سعادته بلقاء الفريق محافظ الإسكندرية مشيدًا بحفاوة الاستقبال مؤكدا تطلع مقاطعة قواندونج الصينية إلى خلق شراكات استثمارية واقتصادية على أرض الإسكندرية، مؤكدًا على قوة العلاقات بين مقاطعة قواندونج ومدينة الإسكندرية، حيث توجد اتفاقية تآخي بينهما منذ عام 2010، كما دعا محافظ الإسكندرية لزيارة المقاطعة الصينية في أقرب فرصة.

ورحب المحافظ بالدعوة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تدعيمها في المستقبل في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الصور والهدايا التذكارية.

من جانب اخر تفقد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال إعادة تخطيط نفق المندرة ضمن مشروع مترو أبو قير بنطاق حي منتزه ثان، وذلك لتحقيق السيولة المرورية أثناء أعمال المترو الجديد.

ووجه المحافظ مسؤولي المشروع بتمهيد المسار البديل للنفق بالأسفلت، ومراجعة العلامات الإرشادية بمحيط النفق.

وخلال الجولة، تم المرور على شارع ملك حفنى قبلي، وشارع سوق المعهد الديني بنطاق حي المنتزة ثان، كما تم المرور على شارع سوق القاهرة بنطاق حي المنتزه أول، وذلك للاطمئنان على إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين المتعدين على حرم الطريق، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وتسهيل السيولة المرورية.

حضر الجولة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس حي المنتزه ثان، ورئيس حي المنتزه أول، ومدير الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، ومدير المرافق، وممثل الشركة المنفذة للمشروع، وجميع الجهات المعنية التنفيذية بالمحافظة.