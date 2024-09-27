وزير الخارجية يتفقد القنصلية العامة المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية المصرية

قام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصرين بالخارج، بزيارة مقر القنصلية العامة المصرية في نيويورك، وذلك على هامش مشاركته الحالية في اجتماعات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تفقد الوزير عبد العاطي خلال زيارته لمقر القنصلية العامة في نيويورك سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة إيلاء العناية والرعاية اللازمة لشئون المواطنين المصريين المقيمين في نطاق البعثة، وأبرز ما توليه الدولة من أهمية شديدة لشئون المصريين في الخارج والحرص على التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم وما يشغله ذلك من أولوية متقدمة لدى الوزارة.

كما حرص الوزير على لقاء بعض ممثلي الجالية المصرية، واستعرض خلال اللقاء السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف التحديات والأزمات بالمنطقة، موضحاً الأهمية الكبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات والعمل على زيادة مشروعات التنمية.

استمع السيد الوزير إلى احتياجات الجالية، وأفكار ممثليها ورؤاهم ومقترحاتهم ومبادراتهم بما يهدف إلى خدمة المصالح الوطنية.