وزير الخارجية والهجرة يلتقي بعض ممثلي الجالية المصرية بنيويورك

اثناء تفقده القنصلية العامة المصرية في نيويورك..





قام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصرين بالخارج يوم ٢٧ سبتمبر بزيارة مقر القنصلية العامة المصرية في نيويورك، وذلك على هامش مشاركته الحالية في اجتماعات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تفقد الوزير عبد العاطي خلال زيارته لمقر القنصلية العامة في نيويورك سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة إيلاء العناية والرعاية اللازمة لشئون المواطنين المصريين المقيمين في نطاق البعثة، وأبرز ما توليه الدولة من أهمية شديدة لشئون المصريين في الخارج والحرص على التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم وما يشغله ذلك من أولوية متقدمة لدى الوزارة.

كما حرص الوزير على لقاء بعض ممثلي الجالية المصرية، واستعرض سيادته خلال اللقاء السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف التحديات والأزمات بالمنطقة، موضحاً الأهمية الكبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات والعمل على زيادة مشروعات التنمية.

استمع الوزير إلى احتياجات الجالية، وأفكار ممثليها ورؤاهم ومقترحاتهم ومبادراتهم بما ويهدف إلى خدمة المصالح الوطنية.

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