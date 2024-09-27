سهير رجب: اعتزالي شائعة وأنا مش فنانة فاشلة

كشفت الفنانة سهير رجب ، في حوارها ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة Ten اليوم الجمعة عن حزنها الشديد بسبب غيابها عن الساحة الفنية منذ مدة طويلة.

وقالت: قرار اعتزالي شائعة سخيفة ولا يعرض عليا أي أعمال فنية على الرغم من اني لست فنانة فاشلة.



و أوضحت سهير رجب : أغلب الأعمال التي عرضت عليا ورفضتها كانت تحصرني في أدوار الاغراء والمشاهد الجريئة وهذا سبب تعطيل مسيرتي الفنية.

واستكملت: انها تسعي وتطلب المساعدة للمشاركة بأعمال فنية لكن لم يتم الاستجابة لها .

جدير بالذكر أن الفنانة سهير رجب شاركت فى العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن أبرز أفلامها (صيد الحيتان، النمس)، ومن مسلسلاتها (ولاد السيدة، الأدهم، صبيان وبنات) وقدمت من قبل عدد من الأعمال المسرحية مع الفنان سمير غانم، وكانت من أهم عناصر فرقته المسرحية، كما شاركت النجم الراحل أحمد ذكى فى فيلمه الأخير "حليم"، وقدمت شخصية سعاد حسنى، كما شاركت فى مسلسل "سلسال الدم".