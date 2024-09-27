سلسلة Final Fantasy Pixel Remaster تصل إلى Xbox

وصلت سلسلة Final Fantasy Pixel Remaster الرائعة من Square Enix أخيرًا إلى Xbox. أصبحت ألعاب الثمانينيات والتسعينيات الكلاسيكية، التي وصلت إلى الكمبيوتر الشخصي والهواتف المحمولة بدءًا من عام 2021 وعلى Switch وPS4 العام الماضي، متاحة الآن على Xbox Series X/S.

يبيع متجر Xbox سلسلة الألعاب الست في حزمة بقيمة 75 دولارًا (60 دولارًا لفترة محدودة). بدلاً من ذلك، يمكنك شراء الأقساط الفردية بأسعار تتراوح من 12 دولارًا إلى 18 دولارًا (معروضة للبيع الآن مقابل 9.59 دولارًا إلى 14.39 دولارًا).

تعمل السلسلة على إعادة إتقان Final Fantasy I حتى Final Fantasy VI برسومات بكسل محدثة مصممة للظهور على شاشات HD الحديثة. تحتوي الألعاب أيضًا على موسيقى تصويرية معاد إتقانها (وخيار التبديل مرة أخرى إلى الإصدارات الأصلية الرائعة). يمكنك أيضًا الاختيار بين الخطوط المحدثة والأصلية.

تتضمن تخصيصات اللعب من Square Enix خيارات لتعزيز مكاسب الخبرة (حتى 4 أضعاف) أو إيقاف تشغيل المواجهات العشوائية للحصول على تجربة لعب أكثر سهولة. ولتجربة لعب أسهل، يمكنك تشغيل المعركة التلقائية.

إلى جانب كلاسيكيات Final Fantasy، أصبحت Trials of Mana (50 دولارًا) وLegend of Mana (30 دولارًا) من Square Enix متاحتين الآن على Xbox. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر لعبة Dragon Quest III HD-2D Remake للطلب المسبق (60 دولارًا) قبل تاريخ إصدارها في 14 نوفمبر.