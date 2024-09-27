سامسونج تطلق هاتفي Galaxy S24 FE وGalaxy Watch FE LTE

إذا كنت من محبي الحصول على ميزات عالية الجودة بأسعار أكثر معقولية، فإن سلسلة FE من سامسونج هي المناسبة لك. كشفت الشركة اليوم عن أحدث إصدارين لها: Galaxy S24 FE وGalaxy Watch FE LTE. يحتوي كلا الجهازين على أدوات من Galaxy S24 وGalaxy Watch، بما في ذلك أشياء مثل تحرير الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتتبع اللياقة البدنية والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر كلاهما الأسبوع المقبل، لذلك لن تضطر إلى الانتظار طويلاً لشرائهما.



مثل أجهزة FE السابقة، يوفر Galaxy S24 FE العديد من الميزات الجذابة من S24 العادي بسعر أكثر معقولية. بدءًا من 650 دولارًا، يحتوي الهاتف على شاشة FHD+ Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث تكيفي 120 هرتز. في الداخل، يعمل معالج Exynos 2400e وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت بنظامي التشغيل Android 14 وOne UI 6.1. بالطبع، هناك عدد من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هنا، بما في ذلك Circle to Search وInterpreter وLive Translate وComposer وNote Assist. أمان Knox موجود على متن الطائرة مرة أخرى، وكذلك بطارية 4700 مللي أمبير وتصميم مصنف IP68.

تعتبر الكاميرات دائمًا أمرًا مهمًا على الهواتف ولا يعد S24 FE استثناءً. يعمل الجهاز بمحرك ProVisual الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Samsung لتحسين أداء الإضاءة المنخفضة وجودة الصورة المكبرة وتحسين ألوان النطاق الديناميكي العالي للغاية (HDR). هناك أيضًا ميزات AI مثل Generative Edit وPortrait Stuiod وEdit Suggestions وInstant Slow-mo. يتم التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو بواسطة كاميرات عريضة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرات عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل. هناك أيضًا كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x. في المقدمة، يلتقط مستشعر بدقة 10 ميجابكسل صورك الشخصية.

تقول سامسونج أيضًا أن S24 FE مناسب تمامًا للألعاب. بفضل معالج Exynos، يوفر الهاتف تتبع الأشعة وتحتوي شاشة 120 هرتز على أداة Vision Booster بحيث يظل اللون والتباين "واضحين ومريحين" في الهواء الطلق. توجد أيضًا غرفة بخار أكبر مقارنةً بـ S23 FE، مما يحسن أداء التبريد العام.

سيتوفر Galaxy S24 FE في 3 أكتوبر بخيارات الألوان الأزرق والجرافيتي والرمادي والنعناع في تكوينات تخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت. تبدأ الطلبات المسبقة اليوم.



طرحت Samsung بالفعل Galaxy Watch FE هذا الصيف، ولكن الآن عادت الشركة بإصدار LTE. بدءًا من 250 دولارًا، يتيح لك هذا الطراز الاتصال والرسائل النصية والمزيد عندما تكون بعيدًا عن هاتفك. ستحصل على شاشة Super AMOLED مقاس 1.2 بوصة جنبًا إلى جنب مع تتبع اللياقة البدنية والنوم ومراقبة معدل ضربات القلب والمزيد - كل ذلك مدعوم بنظام Wear OS. إنها في الأساس ساعة Galaxy Watch 7 مع LTE، كما تصفها زميلتي Cherlynn Low.

ستتوفر ساعة Galaxy Watch FE LTE في 3 أكتوبر.