مباريات ودية تجمع براعم المقاولون العرب وبراعم الجونة لتعزيز المهارات الكروية

نظم قطاع ناشئين نادي المقاولون العرب سلسلة من المباريات الودية بين فرق البراعم مواليد 2016 و2015 و2014 و2013، وفرق براعم نادي الجونة. تأتي هذه المباريات في إطار جهود النادي لتعزيز مهارات اللاعبين الناشئين وتوفير بيئة تنافسية تعزز من تعلمهم و تطورهم.

تعتبر هذه المباريات فرصة قيمة للاعبين للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات والمهارات الكروية، مما يسهم في بناء روح المنافسة والتعاون.

وقد لاقى الحدث استحساناً كبيراً من اللاعبين وأولياء الأمور، الذين أبدوا سعادتهم بالفرصة المتاحة لأبنائهم للتنافس في أجواء رياضية .