انطلاق ماراثون الاسكندرية للصم والبكم

شهد كورنيش الاسكندرية صباح اليوم ماراثون للصم واليكم تحت رعايه محافظ الاسكندريه الفريق احمد خالد حسن و رعايه وزاره الشباب والرياضه ومحافظ المنطقه الروتاريه ٢٤٥١ شريف اديب ولجنه الصم وضعاف السمع بالمنطقه الروتاريه برئاسة امنيه طنطاوي ومسول اللجنه بالاسكندريه رس سمر زهران روتاري اسكندريه مارين من خلال لجنه الصم وضعاف السمع بالاسكندريه

وروتاري اسكندريه كابيتال ونادي روتاري اسكتدريه هاربر ونادي روتاري ايجي ديف بمشاركة عدد كبير من الروتاريين والروتراكت والانتراكت فى الماراثون الذى أقيم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصم وضعاف السمع صباح اليوم الجمعة الموافق بحضور عميد ووكلاء كليه التربيه الرياضيه بنين وانديه الاسكندريه

ورؤساء الأحياء " حي وسط وحي الجمرك

وأنطلق الماراثون من أمام مكتبة الاسكندرية في العاشره وحتي منطقة القلعة حيث تم توزيع الميداليات علي الفائزين وبعض الفقرات الفنيه



وصاحب الماراثون من اجل اجراءات السلامة منها وجود سيارة وزاره الصحه ( مبادره بناء انسان للكشف المجاني) ومبادره استخراج الرقم القومي في الحال وتوزيع سمعات اجهزه السمع

وايضا اقامة معرض لعرض منتجاتهم

كما شاركت الاعلامية الدكتورة هالة محفوظ خبير لغه الاشاره بالتلفزيون المصري من بداية الماراثون وحتي نهايته لتقوم بترجمة جميع فاعليات اليوم بلغة الاشارة

